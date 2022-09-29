За сутки от коронавируса выздоровели 875 человек на Ставрополье

На Ставрополье за последние сутки с коронавирусом справились почти тысяча человек, при этом заболели 678 человек, 59 из которых – дети. Только 27 заболевшим понадобилась госпитализация, из них 10 – несовершеннолетние.

— Существенных изменений динамики заболеваемости нет. Новых летальных исходов на фоне COVID-19 не зафиксировано. Берегите себя! Помните о важности мер эпидпрофилактики. Оставайтесь здоровыми! – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Вакцинация продолжается: первый компонент вакцины получили 2585 человек, а второй – 1560 человек. Также сегодня, 29 сентября, по прогнозу Росгидрометцентра ожидается теплая погода, но при этом с дождем. Ранее был прогноз погоды на три дня, где синоптики обещали тепло. Согласно данным ведомства, 29 сентября ожидается потепление до +27 градусов, однако по краю пойдут дожди.