Еще одну группу мобилизованных ставропольцев отправили на подготовку

Сегодня, 29 сентября, в сети появилось видео, где провожают еще одну группу частично мобилизованных ставропольцев. Уже по традиции на проводы собрались множество людей, которые громко аплодировали и желали успеха уезжающим.

Как и положено, сперва бойцы отправятся на военную подготовку, где их поднатаскают и обучать необходимым навыкам. После они отправятся на специальную военную операцию на Украине. В соцсетях тоже подбадривают мобилизованных и желают вернуться живыми, здоровыми и с победой.

Также выяснилось, что мобилизованные на Ставрополье могут в брак в день подачи заявления в ЗАГС. Так как они попадают под критерии уменьшения срока обработки заявки, трудностей у желающих перед отъездом скрепиться узами брака возникнуть не должно.

Молодоженам нужны только паспорта, квитанция об уплате госпошлины в размере 350 рублей и в случае вступления в брак повторно нужен документ, подтверждающий развод.