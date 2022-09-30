На улице Лермонтова в Ставрополе заменят старый водопровод длиной в 55 метров

В Ставрополе на улице Лермонтова заменят изношенный водопровод, который положили еще в 80-х года прошлого столетия, на протяженности в 55 метров. Работы начнутся 3 октября, а движение по улице Лермонтова перед пересечением с улицей Ломоносова по направлению в центр будет перекрыто.

— Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит горожан с пониманием отнестись к необходимым ремонтным работам, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

Также в селе Кочубеевское на Ставрополье завершают строительство школы на 440 мест. Отмечается, что деньги на строительство были выделены из федерального и краевого бюджетов. Всего было потрачено 380 млн рублей. Также на территории школы будут построены стадион, площадка, чтобы дети могли заниматься спортом.