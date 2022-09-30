Житель Таджикистана хотел сбыть 4 грамма синтетических наркотиков в Ставрополе

Ставропольские полицейские задержали 19-летнего жителя Таджикистана, который временно прописан в Москве, за нарушение общественного порядка, однако в отделе у него нашли 4 грамма синтетических наркотиков. В итоге вместо административного протокола было заведено уголовное дело.

— Со слов наркокурьера наркотики заказал в «даркнете» и намеревался сбыть неопределенному кругу лиц на территории города Ставрополя, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

В отношении парня заведено уголовное дело по 228 статье. На время расследования он будет находиться под стражей, где в следственном изоляторе будет дожидаться суда.

Это не единственный случай, когда наркодилеры попадаются на административном правонарушении. Так, на Ставрополье пойманный за мелкое хулиганство мужчина носил с собой 90 граммов синтетических наркотиков. Вместо штрафа после поимки ему грозит срок.