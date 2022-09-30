Житель Ставрополья украл 52 овцы у односельчанина

На Ставрополе 58-летний житель села Донского украл у своего односельчанина 52 овцы. Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. Владелец животных сообщил о пропаже в отдел полиции. Началось расследование, которое быстро определило личность подозреваемого.

— Оказалось, что, узнав о проведении розыскных мероприятий сотрудниками полиции, он испугался уголовной ответственности и выпустил мелкий рогатый скот в поле за пределами населенного пункта, – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Овец вернули владельцу, а на вора завели уголовное дело по факту кражи. Сам мужчина в содеянном сознался, однако ответить за свой поступок ему все равно придется.

С животными случается разное, но вот корова на Ставрополье решила преградить путь водителю-бесправнику. Мужчина не смог остановиться и сбил буренку, а после вылетел в кювет. За его жизнь борются врачи, а хозяина животного ищут, чтобы определить его степень ответственности в возбужденном уголовном деле.