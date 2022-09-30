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Общество30 сентября 2022 11:16

В Кисловодске с 3 по 21 октября из-за ремонта приостановят работу канатной дороги

Плановый ремонт вынудил временно приостановить работу дороги
Данил Юрков

Маршрут канатной дороги в городе Кисловодске Ставропольского края проходит над национальным парком. Проезд длится всего восемь минут, за которые жители и гости города могут рассмотреть главные достопримечательности города. С 3 по 21 сентября его закрывают для ремонта. Что именно будет меняться, не сообщалось.

— Также объекту предстоит техническое освидетельствование, проводимое специализированной организацией, – пишет пресс-служба организации.

Фуникулер откроют вновь будет доступен для пользования сразу после починки. Как сообщается, ремонт закончится 21 сентября. А в краевой столице перекроют участок дороги на улице Лермонтова в связи с починкой старой трубы, которую положили там еще в 80-х годах прошлого столетия. Администрация приносит извинения за временные неудобства и просит понять необходимость починки.