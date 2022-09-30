Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 13:49

На Ставрополье до конца 2022 года диспансеризацию пройдут еще 300 тысяч пациентов

За 2022 год ее прошли 365 тысяч человек
Данил Юрков

До конца 2022 года на Ставрополье диспансеризацию пройдет еще 300 тысяч пациентов сверху 365 тысяч уже прошедших. Этот вопрос поднимался сегодня, 30 сентября, на совещании правительства по вопросам медицины.

— Считаю необходимым оценивать деятельность главврачей медучреждений на местах в том числе по тому, как проводятся в территориях диспансеризация и профилактические осмотры – их охвату и темпам. Здесь должны быть высокими уровень организации и эффективности, – говорит губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также в крае закупили 37 передвижных мобильных комплексов, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли пройти диспансеризацию. Медицинские бригады работают по всему краю.

Губернатор Ставрополья также рассказал о пяти уровнях работы с призванными в рамках частичной мобилизации. Так, глава региона сообщил о готовности власти поддерживать мобилизованных и их семьи.