На Ставрополье до конца 2022 года диспансеризацию пройдут еще 300 тысяч пациентов

До конца 2022 года на Ставрополье диспансеризацию пройдет еще 300 тысяч пациентов сверху 365 тысяч уже прошедших. Этот вопрос поднимался сегодня, 30 сентября, на совещании правительства по вопросам медицины.

— Считаю необходимым оценивать деятельность главврачей медучреждений на местах в том числе по тому, как проводятся в территориях диспансеризация и профилактические осмотры – их охвату и темпам. Здесь должны быть высокими уровень организации и эффективности, – говорит губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также в крае закупили 37 передвижных мобильных комплексов, чтобы жители отдаленных населенных пунктов могли пройти диспансеризацию. Медицинские бригады работают по всему краю.

Губернатор Ставрополья также рассказал о пяти уровнях работы с призванными в рамках частичной мобилизации. Так, глава региона сообщил о готовности власти поддерживать мобилизованных и их семьи.