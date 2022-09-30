Ставропольские спасатели достали собаку из колодца в Левокумском округе

В селе Урожайное Левокумского округа Ставропольского края местная жительница вызвала спасателей после того, как услышала жалобный визг помощи из колодца: оказалось, там сидела маленькая собака. Сама женщина помочь животному не смогла.

— Прибывшие на место вызова спасатели АСГ Левокумского первым делом осмотрели колодец, а затем с помощью лестницы спустились вниз и подняли животное со дна колодца на поверхность, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

Собака не пострадала, а выбравшись, так обрадовалась свободе, что быстро-быстро убежала, забыв поблагодарить спасателей. Ведомство сообщило, что спасателям часто приходится сталкиваться с попавшими в беду животными.

Кто-то слишком сильно вдохновляется историями животных. Так, житель Ставрополья решил украсть 52 овцы у своего односельчанина. Может, он хотел их спасти, однако после того, как его заподозрили, оставил животных на поле возле села. Правда, за уголовно наказуемое преступление ему придется ответить.