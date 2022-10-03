За последние сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 512 человек

На Ставрополье за последние сутки, на утро 3 октября, от коронавируса выздоровели более чем полтысячи человек, при этом заболели 304 человека, из которых 37 – дети. Госпитализировано 18 человек, из них 2 – несовершеннолетние. Также медики зарегистрировали летальный исход.

— За прошедший день уровень заболеваемости снизился. Чтобы избежать встречи с вирусом, не забывайте о мерах эпидпрофилактики, – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Темпы вакцинации также снизились: за последние сутки первый компонент вакцины получили 267 человек, а второй – 140.

Следить за здоровьем важно всегда, особенно осенью, когда на улице начинает холодать. Так, на Ставрополье более 300 тысяч пациентов до конца 2022 года пройдут диспансеризацию. С начала года ее прошли уже 365 тысяч человек.