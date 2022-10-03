В Ставропольском зоопарке парка Победы родились две львицы

Зоопарк парка Победы пополнился двумя львицами, которые родились у пары живущих там львов. За малышками следят ветеринары, уже подросли и окрепли, а также привыкли к общению с посетителями зоопарка. Соцсети парка хвастаются тем, что маленькие хищницы растут здоровыми.

— Юные львицы Киара и Афина чувствуют себя очень хорошо, с аппетитом кушают, с удовольствием играют в вольере, – пишется в официальном аккаунте зоопарка.

Львы в зоопарке живут хорошо, из-за чего регулярно дают потомство. Посмотреть на быстрорастущих малышей можно будет 3-4 месяца, после чего они перестанут питаться молоком матери и их отселят от родителей, переведя в другой зоопарк.

У животных бывают не только радостные пополнения, но и пугающие их происшествия. Так, на Ставрополье собака застряла в колодце. На место выдвинулись спасатели, которые достали животное.