Ставропольцы предложили губернатору отменить празднование нового года

После того, как губернатор Ставрополья Владимир Владимиров выложил в своих соцсетях видео мобилизованных бойцов в учебной части, в комментариях местные жители сделали неожиданное предложение отменить празднование нового года. Комментарии разбились на две части – на согласных и несогласных.

Мужчина в комментариях спросил про то, чтобы перевести все средства с празднования мобилизованным и их семьям, «а то как то не по-людски». Некоторые люди поддержали такое решение, считая, что это будет полезно. При этом некоторые не обращали внимания на вопрос и просто писали слова гордости за «защитников нашего Отечества».

При этом другая сторона была против того, чтобы отнимать у детей праздник, говоря, что и губернатор, и все желающие могут относить деньги в благотворительный фонд поддержки мобилизованных и их семей вместо того, чтобы оставаться без праздника.

Мнения разделились, однако о решении правительства пока не сообщается. Пока неизвестно, останется ли край без нового года.