Кисловодск занял второе место в топе популярности оздоровительных курортов

Город Кисловодск занял второе место в топе популярности российских оздоровительных курортов в бархатный сезон, уступив первое место городу Сочи. В десятку лидеров также вошли Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Эксперты составляли рейтинг, ориентируясь на количество забронированного жилья.

— Кисловодск традиционно стал одним из самых популярных городов для отдыха в бархатный сезон. Жители нашей страны проводят двухнедельный осенний отпуск в наших санаториях, а в отелях туристы останавливаются в среднем на пять ночей, – говорит глава города-курорта Евгений Моисеев.

Также в Кисловодске впервые прошел чемпионат по скейтбордингу. В нем принимали участие спортсмены из 15 регионов страны. Он шел четыре дня, а в воскресенье, 2 октября, благополучно завершился. Спортсмены хорошо себя показали и в городе, и в специализированном парке.