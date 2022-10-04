Информация про минирование школы и торговых центров в Пятигорске оказалась ложной

Сегодня, 4 октября, была получена информация о минировании школы №1 и торговых центров «Вершина PLAZA», «Галерея», «Университи» в городе-курорте Пятигорске. Об этом в своих официальных соцсетях написал Дмитрий Ворошилов. Сейчас он написал про то, что информация оказалась ложной.

— Информация о минировании школы и торговых центров ложная, – написал глава города.

Напомним, что ранее проводилась эвакуация предположительно заминированных зданий. Спецслужбы начали проверку с целью найти источник опасности. Так как информация была опровергнута, заведения продолжат работать в штатном режиме. Цели сообщивших о ложном минировании злоумышленников остаются загадкой.

Подобные сообщения поступают в экстренные службы, и тогда им приходиться реагировать. Эвакуация и поиск взрывчатых веществ занимает время, в которое заведения прекращают работу.