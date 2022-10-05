Ставрополье продолжает обеспечение бойцов-участников специальной военной операции

Обеспечение ставропольских бойцов-участников специальной военной операции на Украине продолжается. Об этом сегодня, 5 октября, шла речь на рабочей встрече в администрации Ставрополя. Контакт со всеми 10 частями, где сейчас находятся ставропольские призывники, налажен. Губернатор Ставропольского края рассказал об этом в своих официальных соцсетях.

— Делаем сегодня немало, но надо больше. Нужны дополнительные поставки средств индивидуальной защиты для военнослужащих. И мы готовим решения, – пишет глава региона.

На данный момент из регионального бюджета было налажено обеспечение бойцов экипировкой. Из благотворительного фонда, в который глава региона отправляет часть своей зарплаты и куда уже поступило 20 млн рублей, также приобретаются необходимые солдатам вещи. Были приобретены 4 квадрокоптера и еще 7 в очереди на покупку. Мобилизованных обещают снабжать всем необходимым.