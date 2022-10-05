На Ставрополье планируют сделать резерв экипировки для мобилизованных

На Ставрополье планируется создать резерв экипировки для мобилизованных ставропольцев: для этого хотят задействовать легкую промышленность. С представителями деловых кругов будут проводится встречи, чтобы договориться о создании собственной экипировки для солдат.

— Взаимодействие с воинскими частями по всем вопросам обеспеченности наших ребят продолжаем, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях. Теперь будет решаться вопрос с промышленностью и организацией процесса резервирования.

Также глава региона сообщил о том, что обеспечение бойцов-участников специальной военной операции продолжится. Этому способствует краевой бюджет и благотворительный фонд помощи мобилизованным. Также стало известно, что контакт со всеми 10 частями, где находятся ставропольцы, налажен для оказания помощи бойцам.