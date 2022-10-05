В Ставрополе задержан подозреваемый в смертельной аварии с велосипедистом

В Ставрополе правоохранители задержали предполагаемого водителя, который насмерть сбил ехавшего по дороге велосипедиста. Водителем оказался 41-летний житель Апанасенковского округа. Мужчина сообщил о сильном дожде на трассе. После столкновения он почувствовал удар, вышел, но никого не нашел и уехал. Водитель подумал, что сбил выбежавшее на дорогу животное.

— Не смутил водителя ни оторванный бампер, ни поврежденное ветровое стекло. Сейчас по факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Напомним, что 4 октября примерно в 20:40 произошло смертельное ДТП. Через несколько минут после него погибшего велосипедиста заметил проезжающий мимо мужчина и вызвал экстренные службы. Было уже поздно. Водитель уехал с места происшествия и его искали правоохранители. Теперь полиция узнает, был ли найденный ими мужчина тем самым водителем.