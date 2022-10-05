В хуторе Перевальный на Ставрополье пожарные потушили дом

Фото: пресс-служба службы спасения-112 города Минеральные воды

На Ставрополье в МЧС поступил экстренный вызов о возгорании в летней кухне одного из жилых домов. На место выдвинулись две машины служб экстренного реагирования. Первыми прибыли спасатели Нагутского отделения Минераловодского центра по ЧС. Об этом сообщает пресс-служба службы спасения-112 города Минеральные воды.

— Всего в ликвидации пожара были задействованы 2 машины СПСЧ г. Минеральные Воды, АСО Нагутское и пожарная машина с. Солуно-Дмитриевское. Во время тушения пожара был обнаружен труп мужчины 1968 года рождения, – пишет ведомство.

Пожарные устранили огонь и не позволили ему распространиться на другие дома,

однако спасти мужчину не представилось возможным.

Смертью также закончилась поездка велосипедиста на Ставрополье. Предполагаемый водитель, который уехал с места происшествия, найден в краевой столице. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.