Выпускники президентской программы из СКФУ сегодня возглавляют ведущие предприятия России

Опыт и авторитет СКФУ дает «высокий старт» карьерному росту выпускников Президентской программы. Фото: пресс-служба СКФУ

Сегодня Северо-Кавказский федеральный университет - это базовая площадка для подготовки руководителей для различных отраслей экономики по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Итоги 25-летней работы подвели на межрегиональном форуме выпускников Программы, который прошел в СКФУ. Участие в нем приняли больше 200 представителей Северного Кавказа из 20 регионов России.

Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства реализуется еще с 1997 года. В будущем выпускники этой программы попадают в специализированную федеральную базу данных для последующего формирования резерва управленческих кадров страны.

В этом году на форуме «Четверть века – управленцы Ставрополья на высоте» – ведущей темой было импортозамещение. Выпускники активно взаимодействовали с участниками форума, обменивались опытом и управленческими практиками.

В приветственном слове к участникам форума ректор СКФУ Дмитрий Беспалов пояснил, что с первого дня существования Программы Северо-Кавказский федеральный университет внедряет в образовательный процесс инновационные подходы, которые позволяют объединить передовые научные разработки ученых и опыт участников программы. Ведь накопленный в СКФУ за четверть века опыт подготовки управленческих - уникален. Подтверждают это - высокая компетенция выпускников и авторитет в академической и бизнес-среде региона.

- Специалистами федерального университета разработаны более 200 уникальных учебных курсов, которые раскрывают управленческий потенциал. Президентская программа позволяет улучшить существующий или разработать новый бизнес-проект. Хочу обратить внимание, что участники – действующие руководители предприятий и начальники департаментов разных уровней. Мы подготовили не просто кадровый резерв, мы подготовили более 1300 выпускников, которые внедрили свои проекты и эффективно трудятся на государственной службе и в бизнесе, развивая экономику России, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Знания и полезные навыки, полученные в процессе обучения в СКФУ, сформировали эффективный ТОП-менеджмент крупнейших предприятий нефтехимической, агропромышленной, инфокоммуникационной, торговой и других отраслей макрорегиона и России. Среди выпускников Президентской программы СКФУ - известные политики федерального масштаба, министры разных регионов, главы различных муниципальных образований регионов России.

На пленарном заседании Форума с докладом выступила руководитель работ по реализации Президентской программы управленческих кадров в СКФУ - Валентина Парахина. Она отметила, что Президентская программа подготовки управленческих кадров - уникальное достижение российского образования. Актуальность проекта в современных условиях беспрецедентного санкционного давления на российские предприятия - колоссальна, а ученые СКФУ гордятся своим участием в достижении целей программы.

В течение дня для участников Форума «Четверть века – управленцы Ставрополья на высоте» проводились панельные дискуссии, на которые пригласили представителей органов власти и бизнеса. Были созданы 2 секции: «Системный подход в развитии импортозамещения» и «Президентская программа: объединение возможностей для достижения намеченных целей и определения дальнейших перспектив», а также биржа контактов с участием Ассоциации выпускников Президентской программы. Был проведен мастер-класс по цифровой «перепрошивке», его коучем стал директор агентства «Астра Медиум» Владимир Бебех из Сургута.

На закрытии форума подвели его итоги и приняли резолюцию, которая определила перспективные тренды подготовки управленческих кадров. Будущие специалисты будут обладать всеми необходимыми компетенциями для развития российской экономики в условиях сложнейших социально-экономических и геополитических процессов.