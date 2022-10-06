Антимонопольная служба Ставрополья проводит проверку магазина военной экипировки

Управление федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю следит за противодействиям преступлений, способствующим увеличению цен на продукцию армейского назначения, а также за пресечением сговоров. В адрес ряда магазинов военной экипировки направлены запросы о предоставлении информации о ценах.

— Если нарушения будут выявлены, то меры антимонопольного реагирования будут приняты, – пишет пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю.

После проверок магазинов будут проводится устранения завышенных цен на необходимые мобилизованным бойцам вещи.

Тем временем Ставрополье продолжит обеспечивать мобилизованных бойцов необходимым снаряжением. На данный момент для передачи вещей налажен контакт со всеми 10 частями, где находятся ставропольцы. Деньги для покупки обмундирования выделяются из краевого бюджета и благотворительного фонда.