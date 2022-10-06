До конца 2022 года на Ставрополье введут 200 тысяч квадратных метров жилплощади

На Ставрополье до конца 2022 года должны ввести порядка 200 тысяч квадратных метров жилплощади. Отмечается, что с начала года строительная отрасль пополнилась более чем 364 тысячами квадратных метров общей площади жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

— До конца года к вводу в эксплуатацию дополнительно планируются 127 тысяч квадратных метров многоквартирного жилищного строительства, а также порядка 50 тысяч квадратных метров ИЖС, – пишет ведомство со ссылкой на комментарий мэра Ставрополя Ивана Ульянченко.

Кто-то получит новые дома и квартиры, а 18-летний сирота еще в 2013 году остался без дома из-за соседа-мошенника. Обвиняемого будут судить за мошенничество, из-за которого потерпевший потерял жилплощадь. Уголовное дело направлено в суд.