Мобилизованные могут пристроить своих домашних питомцев в ставропольский приют

На Ставрополье с началом мобилизации призывники, у которых есть домашние любимцы, стали отдавать их друзьям и родственникам. Однако не всех питомцев удалось отдать, и тогда мобилизованные стали обращаться в приюты. Если в питомнике нет мест – публикуется запись в социальных сетях с животным. Любой желающий может временно или на постоянную основу приютить питомцев.

На Ставрополье также работают такие приюты. Не всегда им хватает мест, даже чтобы приютить и помочь умирающим животным с улицы. Волонтеры помогают животным, чьи хозяева уехали, и пристраивают их, когда на заявку в соцсетях откликаются неравнодушные. Также по всей России работает канал в telegram, который называется «Помощь животным мобилизованных».

Сами мобилизованные тоже не останутся без помощи: Ставрополье продолжит обеспечивать необходимыми вещами ставропольских бойцов. С этим помогает краевой бюджет и фонд благотворительной помощи.