Ставропольским главам городов поручено реагировать на любые просьбы мобилизованных

В военных частях, где сейчас находятся мобилизованные ставропольцы, побывали главы муниципалитетов, чтобы пообщаться с бойцами и посмотреть на их быт. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих соцсетях сообщил, что сейчас важно обеспечить бойцов необходимыми вещами по сезону.

— Наши силы сейчас сосредоточены на поддержке ставропольцев, призванных в рамках частичной мобилизации, – пишет глава региона.

Также глава региона поставил задачу откликаться даже на самые мелкие просьбы мобилизованных, даже если это просьба купить батарейки или банку кофе. Перед главами городов теперь стоит задача постоянно, на протяжении всей службы мобилизованных оказывать им поддержку самого разного рода.

Также напомним, что на Ставрополье планирует сделать резерв экипировки для мобилизованных бойцов. Обеспечение призванных продолжается.