В Ставрополе вместо рекламных щитов установили 13 цифровых билбордов

В Ставрополе вместо громоздких рекламных щитов решили установить 13 цифровых билбордов. Сказано – сделано. Всего за 7 лет в краевой столице убрали порядка 1,2 тысяч рекламных конструкций. Борьба с нелегальной наружной рекламой шла несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

— На крупных транспортных развязках и городских магистралях уже установлено 13 таких конструкций. Они отвечают всем современным требованиям и гармонично вписываются в облик ставропольских улиц, – пишет ведомство.

На Кулакова, Ленина, Мира, 50 лет ВЛКСМ, Лермонтова, Юго-Западном обходе и на Юности теперь стоят новенькие цифровые конструкции.

А вот будет ли стоять новогодняя елка в краевой столице – вопрос, на который краевое правительство пока не дало ответ. При этом житель Ставрополя создали петицию, чтобы отдать деньги с покупки елки почти за 47 млн рублей мобилизованным бойцам.