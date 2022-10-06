В Ставрополе выделенные на покупку новогодней елки 47 млн предложили потратить на помощь военнослужащим

Информация о петиции, которая предлагает отменить покупку новогодней городской елки за 46,8 млн рублей в пользу того, чтобы отдать деньги мобилизованным бойцам Ставрополья, появилась сегодня, 6 октября. На данный момент вопрос покупкой елки не обсуждается в краевом правительстве, так как есть более насущные вопросы.

Также недавно под роликом о мобилизованных ставропольцах в учебной части, которое появилось в соцсетях губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, местные жители предложили отменить празднование Нового года, а сэкономленные деньги отдать мобилизованным. Люди разбились на два лагеря – согласных и несогласных.

При условии того, что Ставрополье продолжает обеспечивать мобилизованных за счет краевого бюджета и благотворительного фонда, в который неравнодушные могут отправить деньги с зарплаты за один рабочий день, могут вновь появиться разногласия.