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Общество6 октября 2022 13:23

В Ставрополе выделенные на покупку новогодней елки 47 млн предложили потратить на помощь военнослужащим

Информация о петиции появилась сегодня, 6 октября
Данил Юрков

Информация о петиции, которая предлагает отменить покупку новогодней городской елки за 46,8 млн рублей в пользу того, чтобы отдать деньги мобилизованным бойцам Ставрополья, появилась сегодня, 6 октября. На данный момент вопрос покупкой елки не обсуждается в краевом правительстве, так как есть более насущные вопросы.

Также недавно под роликом о мобилизованных ставропольцах в учебной части, которое появилось в соцсетях губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, местные жители предложили отменить празднование Нового года, а сэкономленные деньги отдать мобилизованным. Люди разбились на два лагеря – согласных и несогласных.

При условии того, что Ставрополье продолжает обеспечивать мобилизованных за счет краевого бюджета и благотворительного фонда, в который неравнодушные могут отправить деньги с зарплаты за один рабочий день, могут вновь появиться разногласия.