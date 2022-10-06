В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за подъема воды в реках

В Невинномысске введен режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

- Подтапливаются на дачных поселках улицы. Мы ввели режим повышенной готовности. Наши все силы и средства МЧС будут в готовности. Если будут какие-то дополнительные трудности, я вам об этом сообщу, - сказал градоначальник.

Сейчас подтоплены 410 дачных участков. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Критически важные и социальные объекты, а также объекты жизнеобеспечения в зону подтопления не попали.

Власти контролируют ситуацию совместно с ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.