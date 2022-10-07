Ярмарки выходного дня откроются в Ставрополе на четырех точках

В выходные 8 и 9 октября в Ставрополе пройдут ярмарки выходного дня. На четырех площадках в рамках акции «Покупай ставропольское!» жителей и гостей города ожидают товары без лишних наценок.

— В субботу, 8 октября, ярмарки откроются на улицах Васильева, 35/1, Ленина 74/17 и Тухачевского, 26/8. В воскресенье, 9 октября, торговля пройдет на улице Серова, 466. Работа торговых точек осталась прежней: с 8.00 до 16.00, – пишет пресс-служба администрации города Ставрополя.

На ярмарках выходного дня ставропольские производители продают свои товары дешевле, так как акция создана для удержания цен на продукты. Также это выгодно продавцам, так как и им не придется лишний раз платить. В итоге выгода получается у всех сторон. Ведомство приглашает гостей и жителей краевой столицы на ярмарки.