На выходных 8 и 9 октября на Ставрополье ожидается сильный ветер и теплая погода

На Ставрополье в выходные 8 и 9 октября ожидается сильный ветер до 21 м/с и теплая погода до +23 градусов. При этом в субботу, 8 октября, дождей в регионе не ожидается. В отличие от воскресенья, 9 октября: в южной части прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Об этом сообщили в краевом Гидрометцентре.

В субботу, 8 октября, на Ставрополье ночью ожидается от +5 градусов, в краевой столице – от +7. Дневная температура в +23 градуса по региону и +20 в Ставрополе будет противостоять восточному ветру от 6 м/с по краю с порывами в 16-21 м/с.

Воскресенье, 9 октября, будет такое же теплое и менее ветреное. Так, по краю ночная температура будет от +9 градусов, а в краевой столице не станет холоднее +10 градусов. Восточный ветер с порывами 15-18 м/с ожидается в регионе и Ставрополе вместе с температурой до +23 градусов.