Обладатели карт Мир Business от Уралсиб могут вносить наличные деньги через банкоматы сторонних банков без комиссии

Фото: банк Уралсиб

В число финансовых организаций, поддерживающих бесплатное внесение наличных для клиентов Уралсиб, входят Банк ВТБ (ПАО), Банк ФК «Открытие», «Тинькофф Банк» и «Альфа-банк». Через их системы, поддерживающие данную функцию, можно при необходимости пополнять свои активы. После произведения операции деньги поступают на расчетный счет, указанный в качестве «самоинкассации».

Карта Мир Business работает на территории всей страны. Это универсальное решение для тех, у кого есть собственное дело. Широкий спектр возможностей включает в себя снятие наличных денег и пополнение счета через банкоматы Уралсиб и других банков. Покупать товары и услуги онлайн с указанием реквизитов карты. Использовать для проведения операций современные цифровые средства, такие, как планшет или часы, не говоря уже о смартфоне. На базе программного обеспечения Android для этого нужно будет просто установить приложение Mir Pay / Samsung Pay.

Чтобы оформить бизнес-карту Мир Business, достаточно обратиться в ближайшее отделение банка , где производится обслуживание бизнес-клиентов. Второй вариант, оптимальный и быстрый: заказать карту через мобильное приложение Уралсиб Бизнес Онлайн. Банк постоянно развивает и пополняет свою продуктовую линейку для малых и средних предпринимателей, предлагая современные решения. Узнать об этом больше можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» либо по тел. 8-800-700-77-16.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»