В школы и детские сады Кисловодска тепло поступит 10 октября

На Ставрополье в Кисловодске детские сады и школы начнут отапливаться с 10 октября. При этом некоторые учреждения уже с теплыми батареями. Досрочное включение отопления произойдет по просьбе местных жителей. Об этом сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

— В нескольких детских садах уже включили батареи. По плану отопительный сезон в Кисловодске стартует в период с 15 до 30 октября, если до этого температура воздуха на улице держится ниже +8 градусов, – сказал глава города-курорта.

Главы муниципалитетов в этом году сами выбирают, когда включить отопление. Просьбы местных жителей, холодная погода и другие факторы могут заставить глав городов включить батареи раньше. Другие главы не сообщали о досрочном включении отопления в домах или образовательных учреждениях.