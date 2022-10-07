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Общество7 октября 2022 9:19

В школы и детские сады Кисловодска тепло поступит 10 октября

Некоторые учреждения уже включили отопление
Данил Юрков

На Ставрополье в Кисловодске детские сады и школы начнут отапливаться с 10 октября. При этом некоторые учреждения уже с теплыми батареями. Досрочное включение отопления произойдет по просьбе местных жителей. Об этом сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

— В нескольких детских садах уже включили батареи. По плану отопительный сезон в Кисловодске стартует в период с 15 до 30 октября, если до этого температура воздуха на улице держится ниже +8 градусов, – сказал глава города-курорта.

Главы муниципалитетов в этом году сами выбирают, когда включить отопление. Просьбы местных жителей, холодная погода и другие факторы могут заставить глав городов включить батареи раньше. Другие главы не сообщали о досрочном включении отопления в домах или образовательных учреждениях.