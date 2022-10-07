На Ставрополье пьяный водитель спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Грачевском округе Ставропольского края на трассе вблизи села Грачевка произошла авария без пострадавших. К автоинспекторам обратились граждане, сообщившие о пьяном водителе. Правоохранители выдвинулись на место, где предложили 46-летнему жителю села Бешпагир пройти тест на алкоголь. Мужчина отказался, но в том, что выпивал, сознался.

— Гражданину грозит лишение права управления от полутора до 2 лет, а также штраф в размере более 30 тысяч рублей. По факту происшествия проводится проверка, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. На водителя собрали два административных протокола.

Другой пьяный водитель на Ставрополье оказался с просроченными на три года правами. В спровоцированном ДТП пострадал 31-летний нарушитель и его 36-летняя пассажирка. Мужчина уже попадался на нарушениях, в том числе на езде в нетрезвом виде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.