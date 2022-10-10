Перебегающий дорогу пешеход погиб под колесами машины на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Александровском округе Ставропольского края 9 октября в 22:20 на 71 км автодороги «Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды» пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте, из-за чего водитель “Jeep Grand Cherokee” не успел среагировать и сбил неожиданно выбежавшего на проезжую часть мужчину. Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края отмечает, что пешеход был без светоотражающих элементов одежды.

— В результате пешеход, 24-летний житель села Александровского, скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. 44-летний водитель внедорожника, житель Буденновского округа, признаков опьянения не имел, злостным нарушителем ПДД не является, – пишет ведомство.

Другая авария на Ставрополье привела к смерти младенца. Легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Малыш находился в переноске и не был пристегнут. По факту аварии проводится проверка.