В Железноводске поступило сообщение о минировании городского суда

На Ставрополье в городе Железноводске вновь поступило сообщение о минировании городского суда. На данный момент экстренные службы работают на месте предполагаемого минирования. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Железноводска Евгений Бакулин.

— Вновь поступило сообщение об угрозе минирования городского суда. Экстренные службы уже работают на месте, – пишет глава города.

Ранее сообщалось о минировании школы и торговых центров в Пятигорске. Информация оказалась ложной, о злоумышленниках ничего не сообщается.

После каждого сообщения о минировании спецслужбы проводят эвакуацию людей, чтобы проверить информацию и обезопасить жителей в случае опасности. Цели злоумышленников остаются неизвестными. Подобные сообщения стали частым явлением. И хотя взрывчатые вещества не находят, людей выводят из зданий.