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Происшествия10 октября 2022 7:39

В Кисловодске поступило сообщение о минировании городского суда

Экстренные службы выехали на место
Данил Юрков

Сегодня, 10 октября, в городе Кисловодске Ставропольского края поступило сообщение о минировании здания городского суда на улице Ленина. Спецслужбы выехали на место, чтобы проверить информацию и обезвредить взрывчатое вещество в случае обнаружения.

— Утром поступило сообщение о минировании городского суда на пр. Ленина. Экстренные службы выехали на место. Идет проверка здания и эвакуация людей, – пишет глава Кисловодска Евгений Моисеев в своих официальных соцсетях.

При этом недавно, также сегодня, 10 октября, поступило сообщение о минировании городского суда в Железноводске. Спецслужбы также работают и осматривают места предполагаемого минирования.

Людей эвакуируют, а после осмотрят места на наличие взрывчатых веществ. Это делается для обеспечения безопасности, так как чаще всего взрывчатых веществ не находят.