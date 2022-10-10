Из закрывающихся в Ставрополе магазинов H&M за три дня скупили все вещи

В Ставрополе объявили о 50% скидке на все вещи в закрывающемся магазине H&M. Люди за три дня скупили все вещи, из-за чего магазин сдвинул сроки закрытия с конца ноября на 17 октября. Покупатели раскупили все, что было в магазине. Некоторые люди брали столько вещей, сколько смогли унести на руках.

Как сообщает корреспондент «АиФ в Ставрополе», покупали все, начиная от мыла и спонжей для макияжа и заканчивая пуховиками и летними сабо. Некоторые брали вещи килограммами. Сейчас в магазине практически не осталось никакого товара. Неизвестно, закроют ли магазин раньше или продавцы продолжат работать в пустом магазине.

Все раскупили еще 9 октября – перед началом недели, которая на Ставрополье по прогнозу синоптиков будет дождливой. Сильный порывистый ветер и ливни ожидаются в некоторых частях региона.