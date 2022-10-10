Микроавтобус насмерть сбил 60-летнего пешехода на трассе Ставрополья

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 9 октября в 20:20 на 51 км автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» 41-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» сбил 60-летнего жителя села Александровского. От полученных травм потерпевший умер на месте до приезда скорой помощи.

— У погибшего отсутствовали световозвращающие элементы, был ли он трезв – будет установлено в рамках назначенных экспертиз, пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

На момент аварии в автомобиле не было пассажиров. Водителем оказался житель Буденновского округа, который в этом году получил штраф за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка.

Аналогичное происшествие двумя часами позже этой аварии. На Ставрополье мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте, из-за чего водитель джипа не успел среагировать и насмерть сбил пешехода.