Остановившиеся троллейбусы спровоцировали заторы в Ставрополе

В районе цирка, на улице Войтика и на проспекте Карла Маркса – особенно на пересечении с улицей Голенева – образовались четырехбалльные пробки. По словам водителей, всему виной остановившиеся водители троллейбусов, которые заблокировали полосу движения. Вероятно, остановка произошла из-за технических неполадок.

Сам город не страдает от пробок, кроме вышеуказанных участков. После вчерашнего ливня и сильных пробок движение нормализовано. Сейчас передвигаться на транспорте по городу можно быстро и достаточно комфортно. Информацию о пробках сообщили «Яндекс.Карты».

Также в краевой столице произошла авария с пассажирским ПАЗом. Женщина хотела перебежать дорогу на красный сигнал светофора, не дождавшись зеленого всего на несколько секунд, и попала под колеса.