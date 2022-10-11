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Общество11 октября 2022 8:36

Остановившиеся троллейбусы спровоцировали заторы в Ставрополе

Возле цирка, на улице Войтика и на проспекте Карла Маркса четырехбалльные пробки
Данил Юрков

В районе цирка, на улице Войтика и на проспекте Карла Маркса – особенно на пересечении с улицей Голенева – образовались четырехбалльные пробки. По словам водителей, всему виной остановившиеся водители троллейбусов, которые заблокировали полосу движения. Вероятно, остановка произошла из-за технических неполадок.

Сам город не страдает от пробок, кроме вышеуказанных участков. После вчерашнего ливня и сильных пробок движение нормализовано. Сейчас передвигаться на транспорте по городу можно быстро и достаточно комфортно. Информацию о пробках сообщили «Яндекс.Карты».

Также в краевой столице произошла авария с пассажирским ПАЗом. Женщина хотела перебежать дорогу на красный сигнал светофора, не дождавшись зеленого всего на несколько секунд, и попала под колеса.