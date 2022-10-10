В Ставрополе пассажирский автобус сбил перебегающую дорогу женщину

На улице Тухачевского в Ставрополе водитель пассажирского ПАЗа сбил выбежавшую на красный сигнал светофора женщину. Она не дождалась зеленого сигнала всего на несколько секунд. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— 35-летняя пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами, ей назначено амбулаторное лечение. Гражданка не дождалась всего несколько секунд, когда на светофоре загорится разрешающий для пешеходов сигнал, – пишет ведомство.

Пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте, в другой аварии на Ставрополье погиб мужчина, которого сбил не успевший среагировать водитель джипа. Карета скорой помощи не успела приехать к погибшему на месте происшествия 24-летнему мужчине.

Еще одна смертельная авария произошла на 51 км автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Водитель пассажирского микроавтобуса насмерть сбил 60-летнего пешехода без светоотражающих элементов одежды.