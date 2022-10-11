Ставропольский благотворительный фонд помощи мобилизованным собрал 10 млн за неделю

Ставропольский благотворительный фонд помощи мобилизованным и их семьям за последнюю неделю собрал 10 млн рублей, которые направляются на покупку необходимого снаряжения для бойцов. Закупаются дроны, средства защиты, выдаются деньги на транспорт и палатки.

— Много заказов ещё остаётся в работе. Ищем поставщиков с адекватными ценами — разброс очень большой, – сказал руководитель благотворительного фонда. Про семьи мобилизованных также не забывают.

Напомним, что в Ставрополе на проспекте Октябрьской революции, 49 открыли благотворительный фонд еще в сентябре 2022 года. Губернатор Ставрополья решил отправлять туда свой дневной заработок, дав пример остальным. На данный момент деньги из фонда и регионального бюджета уходят на помощь бойцам и их семьям. Закупка снаряжения не прекращается.