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Общество11 октября 2022 12:01

Невинномысский благотворительный фонд потратил 30 млн на помощь мобилизованным

Всего за две недели организация собрала 40 млн рублей
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Невинномысска Михаила Миненкова

Фото: соцсети главы Невинномысска Михаила Миненкова

Благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество» из города Невинномысска Ставропольского края потратил 30 млн 900 тысяч рублей на помощь мобилизованным бойцам. При этом организация всего за две недели смогла собрать 40 млн 314 тысяч. Об этом в своих официальных соцсетях написал глава Невинномысска Михаил Миненков.

— Наш Невинномысский благотворительный фонд «Первое городское благотворительное общество» буквально за две недели смог собрать 40 314 018,57 рублей и за каждый ваш рубль мы будем отчитываться! – написал глава города.

Деньги были потрачены на медикаменты, одежду, дроны, палатки, лопаты, стройматериалы, бензопилы, планшеты, кипятильники, чайники, газовые горелки, средства личной гигиены и другие вещи, которые попросили мобилизованные.

Тем временем ставропольский благотворительный фонд за неделю собрал 10 млн рублей. Деньги направляются на закупку снаряжения по просьбе военных частей. Оснащение бойцов продолжается.