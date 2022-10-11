Ставропольский фермер провернул аферу с субсидиями на 1,4 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый, глава фермерского хозяйства, в 2020 году обратился в минсельхоз Ставрополья для получение субсидии за якобы выращенные им овощи. Сотрудники не заподозрили за мужчиной ничего необычного и выдали ему субсидию на 1,4 млн рублей. Когда обман раскрылся, в отношении фермера возбудили уголовное дело.

— В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено прокурором в Левокумский районный суд Ставропольского края для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Другое уголовное дело, направленное в суд, связано с необычным убийством. Следствие выяснило, что двое мужчин поссорились, и тогда 47-летний убитый оскорбил жену 36-летнего обвиняемого. Оскорбленный, мужчина достал имеющуюся у него катану и начал наносить удары по пострадавшему.