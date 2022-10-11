Поврежденные муралы Солнечнодольска восстановят до конца года

Десяток поврежденных мануалов в Солнечнодольске на Ставрополье беспокоили местных жителей, и тогда началось разбирательство – почему, что будет дальше и из-за чего испортили рисунки. Оказалось, подрядчик восстанавливал швы, чтобы фасад здания не обрушился, а после художники возьмутся за восстановление испорченных картин.

— Профессионалы были найдены, в конце текущего месяца они прибудут в Солнечнодольск для реконструкции картин, – прокомментировали ситуацию в региональном Фонде капремонта.

Напомним, что читатели «КП» из Солнечнодольска рассказали об инциденте и отправили фотографию с примером испорченного рисунка на улице Молодежная, 21. До официальных комментариев не было известно, что произойдет дальше с местными достопримечательностями.

Также в ведомстве отметили, что фасады чинились в качестве 5-летней гарантии по программе капремонта. На мануалы такой гарантии не было, поэтому средства выделяются фондом капремонта.