Прокуратура Ставрополья проверит сообщения о поврежденном скотомогильнике с сибирской язвой

Георгиевская межрайонная прокуратура проверит сообщения о разрытом скотомогильнике, в котором захоронены животные, зараженные сибирской язвой,сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что поврежденный скотомогильник обнаружили в Георгиевском городском округе специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

- Руководство прокуратуры Ставропольского края поручило Георгиевской межрайонной прокуратуре незамедлительно организовать проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ход проверки находится на контроле аппарата прокуратуры региона.