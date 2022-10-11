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Общество11 октября 2022 15:58

Прокуратура Ставрополья проверит сообщения о поврежденном скотомогильнике с сибирской язвой

Инцидент произошел в Георгиевском округе
Инна МОРОЗОВА

Георгиевская межрайонная прокуратура проверит сообщения о разрытом скотомогильнике, в котором захоронены животные, зараженные сибирской язвой,сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что поврежденный скотомогильник обнаружили в Георгиевском городском округе специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

- Руководство прокуратуры Ставропольского края поручило Георгиевской межрайонной прокуратуре незамедлительно организовать проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ход проверки находится на контроле аппарата прокуратуры региона.