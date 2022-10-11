Огромная ветка дерева чуть не придавила людей в Кисловодске

Упавшая ветка дерева едва не стала причиной трагедии на площади в Кисловодске. Инцидент произошел в минувшую субботу у Колоннады.

Видео случившегося появилось в сети. Как видно на опубликованных кадрах, из-за сильного ветра от старого дерева отделилась огромная ветвь и рухнула на землю, чудом не придавив людей.

Пострадал стенд с картинами и работы художников, выставленные на продажу.

«Давно пора спилить старые и посадить новые», «На месте картин там мог оказаться человек. Ужас», «Какое счастье, что никто не оказался под деревом», - написали в комментариях пользователи соцсетей.