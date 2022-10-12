За последние сутки на Ставрополье с коронавирусом справились 404 человека

На Ставрополье за последние сутки от коронавируса выздоровели 404 человека, заболели при этом 250 человек, из которых 17 – дети. Госпитализация понадобилась 14 заболевшим, в том числе 6 несовершеннолетним. Также в крае зарегистрирован летальный исход.

— За прошедшие сутки выздоровели еще 404 человека. Заболеваемость остается на относительно невысоком уровне. Тем не менее важно не забывать о правилах эпидпрофилактики, – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своих официальных соцсетях.

Вакцинация продолжается: за минувшие сутки первый компонент вакцины получили 2678 человек, а второй – 1448.

Также напомним, что «Комсомольская правда» запустила конкурс «Клиника года 2022», который должен был завершиться в конце октября. Однако было решено продлить голосование до 14 ноября. Клиники определяются по трем номинациям.