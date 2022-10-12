Захоронение больного сибирской язвой скота на Ставрополье раскопали неизвестные

В Георгиевском округе Ставропольского края обнаружили разрытое неизвестными захоронение больного сибирской язвой скота. Могильник находится примерно в 12 километрах на северо-западе от станицы Александрийской.

— Сибирская язва — особо опасная зоонозная инфекционная болезнь человека и млекопитающих животных, протекающая в молниеносной, острой, подострой и хронической формах, – пишет пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального Управления Россельхознадзора.

В ведомстве также отметили, что язва может жить в почве более 50 лет. Мэрия Георгиевского округа предупреждение об опасности появления инфекции в округе получила. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранителями. Кто раскопал захоронение, неизвестно.

Также прокуратура края взяла на контроль проверку места захоронения и установление обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принята мера прокурорского реагирования.