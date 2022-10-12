На Ставрополье открыли стену памяти погибшим в ходе спецоперации

В селе Дербетовка Ставропольского края в центральном сквере прошла церемония открытия стены памяти погибшим в ходе специальной военной операции на Украине в честь двух ее участников. Земляки пришли проститься с бойцами, мемориал которым открыли рядом с памятников павших в годы Великой Отечественной войны солдат.

Краевые депутаты и жители села собрались и отправили павших в Херсонской области солдат. Их посмертно наградили орденами Мужества, а выступившие на церемонии рассказали о жизни бойцов. Память погибших почтили минутой молчания.

Также на Ставрополье посмертно выдали орден Мужества росгвардейцу из Железноводска, который погиб при исполнении воинского долга. Награду передали семье. О погибшем написал глава города, отметив храбрость павшего. Церемония закончилась минутой молчания.