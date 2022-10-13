За последние сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 612 человек

На Ставрополье снизился уровень заболеваемости: за последние сутки выздоровели 612 человек, а заболели – 208, среди них 25 – дети. Госпитализация понадобилась 25 пациентам, из которых 3 – несовершеннолетние. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— За минувший день еще 612 человек победили COVID-19. Уровень заболеваемости несколько снизился. Все так же важно помнить о правилах эпидпрофилактики и необходимости ревакцинации, – пишет глава региона.

Вакцинация продолжается: за сутки первый компонент вакцины получили 2438 человек, а второй – 1257.

Другая инфекция на Ставрополье грозит вырваться из захоронения скота: неизвестные раскопали скотомогильник с сибирской язвой. Обстоятельства произошедшего выясняются правоохранителями, прокуратура взяла на свой контроль проверку местности.