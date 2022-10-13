Губернатор Ставрополья высказал позицию по поводу украшений к Новому году

Сегодня, 13 октября, губернатор Ставрополья высказался по поводу обеспечения мобилизованных ставропольцев. Часть снаряжение у бойцов уже есть, их семьям всячески помогают, однако на этом, как утверждает глава региона, помощь не ограничится.

Работа краевого фонда поддержки солдат и их семей продолжается. Также санаторно-курортную базу Кавминвод задействовали для восстановления бойцов, который получили ранения. Однако уже несколько недель люди обсуждают, нужна ли в Ставрополе новогодняя елка, или от нее стоит отказаться, чтобы передать деньги мобилизованным. Губернатор высказался и по этому поводу:

— Считаю, главам территорий не стоит проводить закупки новых украшений и иллюминации к Новому году, лучше воспользоваться теми, что остались с прошлых лет. Все свободные средства стоит направить на социальную поддержку семей наших воинов, – пишет глава региона.

Так, правительство края решило удовлетворить обе стороны: на праздники уйдет меньше средств и больше денег направят мобилизованным; при этом Новый год все же встретят с прошлогодними украшениями. Напомним, что ранее люди создали петицию по данному вопросу, однако официального комментария до сегодняшнего дня не было.