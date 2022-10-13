Мобилизованным из Пятигорска отправляют необходимое снаряжение

Из города Пятигорска Ставропольского края мобилизованным бойцам направили снаряжение из списка в 22 предмета: и газовые горелки с баллонами, и балаклавы, и рации с пауэрбанками. Это сделано в рамках постановления правительства Российской федерации о закупке всех необходимых вещей. Об отправки посылок в своих официальных соцсетях отчитался глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Наша задача: максимально обеспечить ребят необходимым снаряжением, которое они получат в военной части и от нас. На данный момент для меня это самая важная задача и мы приложим все усилия для выполнения этой задачи, – пишет глава города.

Тем временем от закупки новогодних украшений и елки было в Ставрополе было принято отказаться. При этом праздник будет, так как из запасов достанут прошлогоднюю елку и игрушки. Все сэкономленные деньги будут направлены на нужды мобилизованных.