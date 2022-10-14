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Общество14 октября 2022 7:48

Для Ставрополья выделили 43,9 млн рублей на содержание беженцев из ДНР и ЛНР

Средства регионам выделили из резервного фонда
Данил Юрков

Регионы России, в том числе и Ставропольский край, получат из резервного фонда правительства средства на общую сумму в 1,2 млрд рублей на содержание беженцев из ДНР и ЛНР. Ставрополью выделят 43,9 млн по расчету, что на каждого человека в день тратится до 913 рублей на размещение и 415 рублей — на питание.

Беженцы прибывают в регионы России с февраля 2022 года, когда в Донбассе объявили массовую эвакуацию населения. Часть людей разместили на Ставрополье. При этом в регионы до сих пор приезжают люди из ДНР и ЛНР, которые находились под постоянными ракетными ударами.

Также напомним, что глава Херсона записал видеообращение, в котором просит правительство РФ перевезти жителей области в разные регионы страны, в том числе на Ставрополье. Владимира Сальдо, глава Херсона, сообщил о постоянных ракетных ударах. Переезд предложили всем гражданам, чтобы обезопасить себя от постоянных атак.